Мінсоцполітики спростувало інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

Фото: НБУ

Інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності, заявило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

"Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які: не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року; не повідомили, що не отримують пенсію від російської федерації", - йдеться у дописі Мінсоцполітики у Телеграмі в суботу.

Там зазначили, що від початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.

"Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат", - пояснило міністерство.

Крім того, окремо наголошено, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від РФ.

"Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена", - пояснило Мінсоцполітики.

Вони також нагадали, що поновити виплати можна:

- онлайн за допомогою Дія.Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);

- через відеоідентифікацію;

- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;

- з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.

Повідомити про неотримання виплат від РФ можна:

- у кабінеті на вебпорталі ПФУ;

- під час відеоідентифікації;

- у відділенні ПФУ;

- поштовим переказом документів, якщо людина перебуває закордоном.

"Детальні інструкції, відео та покрокові алгоритми — на офіційних ресурсах Пенсійний фонд України", - зазначило Мінсоцполітики.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у Телеграмі, що "пенсіонери ВПО, яких на обліку понад 1.3 мільйона, масово залишилися без пенсій у січні" через складну процедуру верифікації.

"У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає "Дії". Як вони мали дізнатися необхідну інформацію? Як пройти верифікацію? Мабуть, ніхто про це не думав! Саме тому я звернувся до Уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей по нових колах верифікації", - зазначив омбудсмен.