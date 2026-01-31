Інтерфакс-Україна
Події
13:07 31.01.2026

Мінсоцполітики спростувало інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

2 хв читати
Мінсоцполітики спростувало інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів
Фото: НБУ

Інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності, заявило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

"Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які: не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року; не повідомили, що не отримують пенсію від російської федерації", - йдеться у дописі Мінсоцполітики у Телеграмі в суботу.

Там зазначили, що від початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.

"Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат", - пояснило міністерство.

Крім того, окремо наголошено, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від РФ.

"Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена", - пояснило Мінсоцполітики.

Вони також нагадали, що поновити виплати можна:

- онлайн за допомогою Дія.Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);

- через відеоідентифікацію;

- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;

- з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.

Повідомити про неотримання виплат від РФ можна:

- у кабінеті на вебпорталі ПФУ;

- під час відеоідентифікації;

- у відділенні ПФУ;

- поштовим переказом документів, якщо людина перебуває закордоном.

"Детальні інструкції, відео та покрокові алгоритми — на офіційних ресурсах Пенсійний фонд України", - зазначило Мінсоцполітики.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у Телеграмі, що "пенсіонери ВПО, яких на обліку понад 1.3 мільйона, масово залишилися без пенсій у січні" через складну процедуру верифікації.

"У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає "Дії". Як вони мали дізнатися необхідну інформацію? Як пройти верифікацію? Мабуть, ніхто про це не думав! Саме тому я звернувся до Уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей по нових колах верифікації", - зазначив омбудсмен.

Теги: #пенсії #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 31.01.2026
Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

11:02 15.01.2026
Служба зайнятості: з лютого 2022 р. працевлаштовано майже 150 тисяч ВПО

Служба зайнятості: з лютого 2022 р. працевлаштовано майже 150 тисяч ВПО

17:44 01.01.2026
Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

12:28 01.01.2026
Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

16:29 31.12.2025
ПФУ профінансував грошову виплату на придбання твердого палива майже для 9 тис. сімей з ВПО

ПФУ профінансував грошову виплату на придбання твердого палива майже для 9 тис. сімей з ВПО

16:25 24.12.2025
Держава компенсуватиме витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО, - Свириденко

Держава компенсуватиме витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО, - Свириденко

09:25 04.12.2025
Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

15:29 02.12.2025
Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

18:03 01.12.2025
Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

15:08 26.11.2025
Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

ВАЖЛИВЕ

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

ОСТАННЄ

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

В українській енергосистемі відбулася системна каскадна аварія, а не блекаут, – ексочільник "Укренерго"

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

Прем'єри України отримали 13 подарунків державі у 2025р., серед них - символ страждань від Пленковича і зразки вишивки від Фіцо

Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Військових обурило рішення Верховного суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА