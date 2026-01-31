Інтерфакс-Україна
Події
13:12 31.01.2026

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

1 хв читати
Фото: Держмитслужба

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова, повідомила Державна митна служба України.

"Просимо враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону! Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні у Телеграм в суботу.

Як повідомлялось, за інформацією першого віцепремʼєра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

Теги: #призупинення #пропуск #молдова

