У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Фото: Міненерго

Енергетики заживили критичну інфраструктуру в Києві, Київській та Дніпропетровській областях, у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло населенню, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергеики Денис Шмигаль.

"Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів", – написав Шмигаль в Телеграм.

За його словами, у Харківській, Житомирській та Одеській областях енергетики вже повертають світло людям.

"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень", – зазначив глава Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на першого віце-премєра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки АЕС.

За інформацією Міненерго, у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Пізніше "Укренерго" додало, що аварійні відключення застосовані у Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях. Зі свого боку ДТЕК також повідомляв про екстрені відключення в Одеській та Дніпропетровській областях.