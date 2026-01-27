Інтерфакс-Україна
16:29 27.01.2026

Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

Попри обстріли та сильні морози, фахівці "Київтеплоенерго" продовжують відновлювати теплопостачання у столиці. Працівники аварійних служб працюють у режимі 24/7, часто з потрійним навантаженням, щоб якнайшвидше повернути тепло в помешкання мешканців.

Щодня бригади ліквідовують понад 30 пошкоджень на тепломережах, а одночасно на об’єктах працюють 38 аварійно-відновлювальних команд. Попри виснажливі умови — нічні тривоги, морозну погоду та постійні ремонти після атак — енергетики залишаються мотивованими: «Ми — остання інстанція. Якщо не ми, то більше ніхто не виконає цю роботу», — зазначають працівники.

"Після обстрілу, звичайно, дуже зросло навантаження на наші аварійні бригади. Наші працівники працюють 24 на 7 для того, щоб повернути тепло помешкання киян.
Дошкуляє погода, дошкуляють сильні морози, працюється на грані можливого, дуже важко. Нема можливості відпочити, тобто ночі тривоги повітряні і зранку треба йти на роботу, треба сутки працювати, відновлювати обладнання після обстрілу.
Люди самі все розуміють і налаштовані, щоб якнайшвидше відновлювати обладнання, щоб повертати людям тепло. Повинні зробити, цю роботу повинні виконати. Якщо не ми, то більше я не знаю, хто її виконав, якщо не ми. Ми, як-то кажуть, остання інстанція", - розповів Олександр Пелипишин начальник вiддiлу з експлуатації теплових мереж Олександр Пелипишин.

Аварійні служби забезпечені необхідною технікою та обладнанням і працюватимуть у посиленому режимі до повної стабілізації теплопостачання міста.

