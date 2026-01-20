Інтерфакс-Україна
Відео
18:24 20.01.2026

Український дім у Давосі 2026. Перший GovTech Day

1 хв читати

Трансляція заходів з Українського дому у Давосі 2026. День 3

 

Перший GovTech Day в Ukraine House Davos 2026

GovTech Day організовано Глобальним центром урядових технологій (GGTC) Київ у партнерстві з Глобальним центром урядових технологій (GGTC) Берлін за підтримки Уряду Швейцарії в межах програми E-Governance for Accountability and Participation (EGAP), Фонду «Східна Європа» та компанії Visa.

Спираючись на різноманітні міжнародні перспективи — зокрема досвід Сінгапуру, Естонії, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Швейцарії та України, — подія сприяє глобальному діалогу щодо еволюційної ролі держави в епоху новітніх технологій, цифрової трансформації, штучного інтелекту та геополітичних змін. GovTech Day слугує платформою для стратегічного обміну, налагодження партнерств і перспективних дискусій про тенденції GovTech, що формують державне управління в усьому світі.

Початок трансляції 21.01.2026 о 10-30 за київськми часом.

 

