Український дім у Давосі 2026. Перший GovTech Day

Трансляція заходів з Українського дому у Давосі 2026. День 3

Перший GovTech Day в Ukraine House Davos 2026

GovTech Day організовано Глобальним центром урядових технологій (GGTC) Київ у партнерстві з Глобальним центром урядових технологій (GGTC) Берлін за підтримки Уряду Швейцарії в межах програми E-Governance for Accountability and Participation (EGAP), Фонду «Східна Європа» та компанії Visa.

Спираючись на різноманітні міжнародні перспективи — зокрема досвід Сінгапуру, Естонії, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Швейцарії та України, — подія сприяє глобальному діалогу щодо еволюційної ролі держави в епоху новітніх технологій, цифрової трансформації, штучного інтелекту та геополітичних змін. GovTech Day слугує платформою для стратегічного обміну, налагодження партнерств і перспективних дискусій про тенденції GovTech, що формують державне управління в усьому світі.

Початок трансляції 21.01.2026 о 10-30 за київськми часом.