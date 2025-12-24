Інтерфакс-Україна
Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'

У четвер, 25 грудня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція, під час якої буде представлено звіт голови Молодіжної ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України за 2022–2025 роки, а також презентовано дослідження щодо участі працівників у корпоративному управлінні на прикладі наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Учасники: голова Молодіжної ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України (2022–2025) Катерина Ізмайлова; проєктний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Віталій Дудін.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за такими контактами: [email protected], (097)5733033.

 

