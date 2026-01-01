Ми вже пройшли неймовірний шлях і вистоїмо

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом із дружиною Мариною привітав українців із Новим 2026-м роком, повідомляється на сайті політсили.

У зверненні Порошенко нагадав про важкі випробування 2025-го року, зокрема удари по енергетиці та втрати на фронті, але наголосив, що країна вистоїть.

"Ми вже пройшли неймовірний шлях. І саме тому – будьте впевнені: ми вистоїмо", – сказав він.

Марина Порошенко підкреслила, що минулий рік став часом підтримки воїнів та допомоги одне одному.

Лідер "Європейської солідарності" закликав українців зустрічати новий рік із вдячністю воїнам та оптимізмом щодо майбутньої перемоги.