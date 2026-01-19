Дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі"

У понеділок, 19 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі".

Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.