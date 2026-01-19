Інтерфакс-Україна
Відео
11:24 19.01.2026

Дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі"

1 хв читати

У понеділок, 19 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі".

Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

Пансіонати та інтернати в Києві забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням - Кличко

Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка"

Пресконференція керівництва всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України"

Кличко привіз допомогу від громади Києва та відвідав 13 підрозділів на Харківщині і Донбасі

Ми вже пройшли неймовірний шлях і вистоїмо

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'

Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА