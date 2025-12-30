Пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

У вівторок, 30 грудня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація". Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 21-23 грудня 2025 року.

Учасники: засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.