Інтерфакс-Україна
Відео
12:31 01.01.2026

Кличко привіз допомогу від громади Києва та відвідав 13 підрозділів на Харківщині і Донбасі

2 хв читати
Кличко привіз допомогу від громади Києва та відвідав 13 підрозділів на Харківщині і Донбасі
Фото: https://www.facebook.com/reel/1636275974199890

Мер Києва Віталій Кличко вже вчетверте зустрів Новий рік з бійцями на фронті. Привіз майже 30 тисяч безпілотників, автівки та різне обладнання від громади Києва 13 бойовим підрозділам. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно зустрічаю його з бійцями на фронті. Цього разу відвідую загалом 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз 29 270 дронів різних типів. FPV, Autel Evo, Mavic – нічних і денних, важких бомберів. А також бійці отримали від громади Києва тягачі, екскаватори, 12 автівок (пікапів), системи РЕБ, детектори дронів, радіостанції різного типу та автомобільну шиномонтажну станцію. Ну, і смаколики до символічно святкового столу на фронті", - написав Віталій Кличко.

Зокрема, допомогу отримали 3 армійський корпус, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 225 окремий штурмовий полк та інші.

Він привітав бійців, поспілкувався з ними та подякував за захист українських міст.

"Як можемо, підтримуємо наших захисників. Втомлені, без сну, під постійним вогнем ворога, в мороз і сніг, далеко від своїх родин, вони героїчно бʼються. За наше вільне майбутнє, за нашу державу. Слава Україні та її Героям!" - наголосив Кличко.

Бійці, у свою чергу, подякували киянам за важливу підтримку.

"Зараз Третій армійський корпус утримує Лиманський і Борівський напрямки, загалом біля 200 км фронту. Сьогодні нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавіків", 20 НРК, 50 розвідувальних крил. Це значна допомога. Не на тиждень, не на місяць , а фактично на всю зимову кампанію. Дякую всім киянам, дякую Віталію Володимировичу", - сказав, зокрема, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Як раніше повідомлялося, Київ у 2025 році спрямував на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам понад 12 мільярдів гривень з міського бюджету.

 

Теги: #білецький #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 27.12.2025
Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

11:55 27.12.2025
У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

13:17 15.10.2025
Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

17:37 01.10.2025
Ральцев і Білецький стали бригадними генералами, Шаповалов – генерал-майором - укази

Ральцев і Білецький стали бригадними генералами, Шаповалов – генерал-майором - укази

14:31 23.09.2025
Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

16:12 04.08.2025
Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

14:51 04.06.2025
Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю – Андрій Білецький

Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю – Андрій Білецький

16:22 14.03.2025
Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в Третій армійський корпус - Білецький

Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в Третій армійський корпус - Білецький

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Ми вже пройшли неймовірний шлях і вистоїмо

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'

Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?

Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання

Презентації результатів дослідження в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

Українські військові запустили флешмоб з найбільш гарячих точок фронту!

Пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

Дискусія на тему "Стратегічні підсумки року"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА