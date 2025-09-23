Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

Україна здатна вести війну з РФ ефективно, але потребує для цього стратегічного планування, без чого країна-агресор продовжить копіювати українські розробки, масштабувати їх і використовувати проти нас, відзначає командир Третього армійського корпусу Збройних сил України Андрій Білецький.

"Ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до абсолютно патової ситуації для росіян: нульове просування при ще більших, ніж зараз, втратах. Для цього треба різко підвищити ефективність. Шляхи до цього є, питання в тому — чи йдемо ми цими шляхами, чи ні", — сказав Білецький в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами командира корпусу, українська армія започаткувала чотири технологічні революції: масове використання "Мавіків" для контролю лінії бойового зіткнення, використання FPV-дронів; створення важких бомберів; перехід від збивання "Орланів", "ЗАЛів", "Суперкамів", "Шахедів" дорогими ракетами до їх знищення дешевими дронами.

"Третя штурмова — передова за багатьма показниками. Не лише тому, що створила ефективну систему рекрутингу і сформована переважно з добровольців. Третя штурмова — лідер за системою е-балів серед бригад, тобто за кількістю підтвердженого знищення противника дронами. Подібна система існує і для артилерії, наприклад. Третя штурмова — безумовний лідер серед сухопутних бригад ЗСУ", — розповів командир корпусу.

Білецький назвав обговорювану ідею розведення військ чи обміну територіями "щонайменше дивною", оскільки це призведе до втрати ще більшої кількості українських територій. "Я вважаю абсурдом спроби розведення у 15–40-кілометрові зони, бо росіяни, навіть якби почали відводити свої війська від лінії бойового зіткнення, вони будуть відводити їх по нашій території. А ми будемо відводити свої війська на 15 чи 40 км по своїй території. І це абсурдний сценарій, який фактично краде в України ще тисячі квадратних кілометрів. Це краде населені пункти, в яких живуть люди. На превеликий жаль, величезна кількість людей живе на ЛБЗ", — сказав він.

Третя окрема штурмова бригада офіційно розгорнулася в Третій армійський корпус у березні 2025 року. За півроку зона відповідальності корпусу сягнула 130 кілометрів, що складає понад 11% від загальної протяжності лінії фронту.