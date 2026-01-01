Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:35 01.01.2026

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

1 хв читати
Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

На Новий рік волонтери "Української команди" завітали на передову до 28 та 63 окремих механізованих бригад та передали чергову партію дронів. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Вчетверте зустріли новорічні свята на передовій разом із нашими героями. В цей раз ми завітали до легендарних хлопців з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 63 ОМБр. Вони кожен день знищують ворогів на самих запеклих ділянках фронту. Щоб допомогти нашим хлопцям у цій святій справі,  передали їм від "Української команди" чергову партію дронів", - повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що вже з 1 січня ці безпілотники почнуть знищувати російських солдат та техніку.  

"Вже сьогодні ці пташки полетять на голови оркам та передадуть вітання від усіх українців. Разом ми обов’язково переможемо. Слава Україні! Героям Слава! Та смерть ворогам!", - зазначив Палатний.

Раніше повідомлялося, що напередодні новорічних свят "Українська команда" передала на фронт великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, 28 та 44 бригадам ЗСУ, 117 бригаді ТрО, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділам "Артан" ГУР,  "Рейнджер" ССО та іншим.

Теги: #зсу #палатний #українська_команда #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 01.01.2026
З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

07:59 31.12.2025
Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

02:58 31.12.2025
Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

02:39 31.12.2025
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

01:49 31.12.2025
Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

01:10 31.12.2025
Пожежа на складах та влучання в багатоповерхівку зафіксовані внаслідок атаки російських БпЛА в Одеській області - ОВА

Пожежа на складах та влучання в багатоповерхівку зафіксовані внаслідок атаки російських БпЛА в Одеській області - ОВА

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

14:29 24.12.2025
"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети

11:05 24.12.2025
ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

В ЖК Gravity Park з’явився тариф Free Watt: світло вдвічі дешевше

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

18ʼ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE: Люди, які тримають майбутнє

Українська будівельна премія 2025: лідерство, відповідальність і середовище майбутнього

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

Спецпідрозділ ССО "Рейнджер" отримав партію потужних зарядних станцій від волонтерів "Української команди"

Авіакомпанія "Українські вертольоти" підготувала і роздала святкові волонтерські подарунки Силам оборони України

ОТП БАНК визнаний кращим у сегменті кредитів готівкою - рейтинг Financial Club

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА