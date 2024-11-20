Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

11-й Надзвичайний і Повноважний Посла КНР Ма Шенкунь

Шановні українські друзі!

Дорогі китайські співвітчизники!

Голова Сі Цзіньпін призначив мене на посаду 11-го Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні. Це велика честь для мене. Насамперед я хотів би висловити щиру подяку та глибоку повагу всім друзям, які протягом багатьох років підтримують розвиток китайсько-українського партнерства.

Впродовж понад тридцятирічної історії китайсько-українських дипломатичних відносин, під стратегічним керівництвом лідерів двох держав та завдяки спільним зусиллям Китаю та України, між нашими країнами невпинно зміцнюється взаємна політична довіра, поглиблюється плідна ділова співпраця, а також активізуються культурні контакти, що приносить відчутну користь нашим країнам і народам. Китай та Україна є традиційно дружніми партнерами, як каже українське прислів’я: «Дерево міцне корінням, а людина – друзями». Я глибоко переконаний, що подальший розвиток китайсько-українських відносин має чудові перспективи.

Нині світ стикається з безпрецедентними та стрімкими змінами. Мир і стабільність, розвиток і процвітання, контакти й взаємодія опинилися перед складними обставинами та серйозними викликами. Китайський народ і Уряд дотримуються стратегічного плану, який був встановлений на Третьому пленумі ЦК КПК 20-го скликання, і продовжують всебічно поглиблювати реформи, тим самим просуваючи китайську модернізацію. Китай твердо дотримуватиметься шляху мирного розвитку, а також мирної та незалежної зовнішньої політики; сприятиме побудові спільноти єдиної долі людства й впроваджуватиме в практику загальнолюдські цінності; реалізовуватиме Ініціативу глобального розвитку, Ініціативу глобальної безпеки та Ініціативу глобальної цивілізації; виступатиме за рівноправний і впорядкований багатополярний світ, а також за доступну та інклюзивну економічну глобалізацію. Я впевнений, що більш сучасний і відкритий Китай закладе ще міцнішу основу, надасть потужнішого імпульсу і відкриє нові перспективи для поглиблення взаємовигідної співпраці з Україною.

«Яким би довгим не був шлях, рух вперед завжди приводить до мети. Якою б важкою не була справа, зусилля завжди увінчуються успіхом». Як новий Посол Китаю в Україні, я усвідомлюю важливість покладених на мене сподівань Урядів і народів двох держав та значущість моєї місії у просуванні розвитку китайсько-українських відносин. Це величезна відповідальність і велика честь для мене. Я твердо пам’ятатиму доручені мені завдання, неухильно виконуватиму свої обов’язки, працюватиму сумлінно та відповідально, буду докладати усіляких зусиль, щоб стати оберігачем дружби між Китаєм і Україною, ініціатором поглиблення обмінів між нашими країнами та провідником у розширенні двосторонньої співпраці. У цьому процесі я щиро розраховую на увагу та підтримку українських друзів і з нетерпінням очікую широких контактів, відкритого діалогу та плідної співпраці з Урядом України та українськими друзями, щоб разом відкрити нову сторінку стратегічного партнерства наших держав.

Посольство Китаю в Україні залишатиметься вірним принципу дипломатії заради народу. Ми з повною відданістю служитимемо китайським співвітчизникам в Україні, китайським підприємствам, студентам та всім громадянам КНР, надаватимемо законні консульські послуги та завжди залишатимемось надійною опорою для наших співгромадян. Від щирого серця бажаю вам миру, добробуту та успіхів у всіх ваших справах.