Авіакомпанія "Українські вертольоти" підготувала і роздала святкові волонтерські подарунки Силам оборони України

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

У понеділок, 22 грудня, у Києві відбулась урочиста передача корисних гостинців для українських Захисників та Захисниць. Техніку та обладнання в штаб-квартирі авіакомпанії "Українські вертольоти" отримало три військові частини Сил оборони України. А ще двом військовим частинам техніку та транспорт купили й доставили прямісінько у Дніпропетровську область кількома днями раніше.

Загальна вартість цієї волонтерської допомоги від авіакомпанії "Українські вертольоти" у грудні — понад 5 мільйонів гривень.

"Ми розуміємо, що не час розслаблятись, тільки разом — коли тил і фронт об’єднані — Україна переможе. Боротьба триває. Саме завдяки лідерству керівицтва — зокрема позиції Володимира Ткаченка, що треба відраховувати частину прибутків — та спільним зусиллям усього колективу в авіакомпанії є можливість розвивати три напрямки благодійної діяльності: надавати техніку та обладнання для Сил оборони України, підтримувати ветеранів війни та допомагати родинам загиблих військовослужбовців", — зазначив Головний виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Олег Рудь.

В Києві з військовослужбовцями 112 окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади, та центру спеціального призначення "Омега" Національної Гвардії України зустрівся весь колектив авіаоператора. Тут їм передали квадрокоптери різних модифікацій, комутаційне обладнання та засіб РЕБ.

"За останній час це перша така велика передача дуже необхідного майна. Це вагомий внесок в обороноздатність не тільки для нашої бригади, як бачимо, а й іншим військовим частинам від "Українських вертольотів". Скажу так, зараз війна — дуже високотехнологічна і потребує постійного вливання дуже великої кількості ресурсів. Запитів насправді дуже багато, спасибі, що закриває ця компанія", — подякував офіцер Центру спецпризначення "ОМЕГА" НГУ Артем Ревчук.

А ближче до лінії зіткнення відвезли ще фуру квадроциклів для 118 окремої бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка та термінали супутникового інтернету з детектором дронів до системи РЕБ для 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

"Від імені бійців та особового складу дякую усьому колективу "Українських вертольотів" та особисто Володимиру Володимировичу за постійну підтримку. Акцентую увагу, що це не вперше і навіть не вдруге вони нам передають допомогу — як друзі, як міцний тил. І ті речі, які вони нам передають, конче необхідні для виконання бойових завдань", — заявив при отриманні квадроциклів офіцер логістики 118-ої бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка В’ячеслав Ситник.

За доброю традицією підрозділи подарували від себе теж деякі важливі та цінні речі: бойові прапори бригад, шеврони, подяки та навіть іменні нагороди для керівництва авіакомпанії — Володимира Ткаченка й Сергія Ярового.

"Усе те, що ми зараз тут в Києві вручили, вирушить на передову. І так відбувається постійно. Буквально на минулому тижні наша мобільна група виїжджала ближче до передової. Це теж постійно робиться. Щось передаємо у Києві, щось відвозимо. Техніка лише та, яка вкрай необхідна, конче необхідна", — зазначив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Яровий.

Раніше у листопаді авіакомпанія відвозила авто на Покровський напрямок. А за час повномасштабного вторгнення колектив під керівництвом Володимира Ткаченка уже передав техніки, обладнання та іншого майна 32-ом військовим частинам на суму понад 220 мільйонів гривень. І це не єдиний напрямок благодійності, яким тут займаються. Також підтримують ветеранів та родини загиблих військовослужбовців. Саме так і проявляється соціальна відповідальність бізнесу — благодійними проєктами.