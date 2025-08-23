Інтерфакс-Україна
14:37 23.08.2025

Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

Фото: авіакомпанія "Українські вертольоти"

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України на Прикарпатті відбувся ветеранський похід на довгу дистанцію - Carpathian YOMP. 16 км у власному темпі подолало майже 100 учасників. Ветерани, волонтери, діти та дружини загиблих Захисників разом долають труднощі та відпочивають. Кожен отримав медаль фінішера, незабутні емоції та приємне тремтіння в ногах.

Авіакомпанія не просто стала партнером Carpathian YOMP. "Українські вертольоти" забезпечили участь в марш-кидку групи ветеранів та ветеранок, дітей та вдів загиблих Захисників з Київської області та Києва.

Carpathian YOMP проводять в Україні вперше. Це такий міжнародний ветеранський формат марш-кидків. Учасники змагаються не між собою, а кожен із власною втомою. Організатор - благодійна організація "Благодійний фонд "ЯНКО" з партнерами, серед яких і авіакомпанія "Українські вертольоти".

"Крім дистанції в 16 км у наступному році ми плануємо провести Carpathian YOMP в ширшому форматі: 40 та 60 км. Дуже хочемо. Сьогодні подолали цю дистанцію ветерани, ті, хто підтримує військо та діти загиблих Захисників. Це було неймовірно. Це було таке велике об'єднання однодумців, які хотіли подолати труднощі маршруту разом. Важливість цього проєкту в тому, щоб об'єднати всіх. Коли ми воювали разом, зараз пройшли такий важкий етап відновлення, зараз треба знову щось таке об’єднавче", - розказує уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Гасло Carpathian YOMP - "Разом воюємо, разом реабілітуємося" - збігається з тим колективним духом, який існує в авіакомпанії. Адже серед працівників авіаперевізника уже 19 ветеранів.

"Підтримка родин загиблих Захисників, підтримка ветеранів - це частина нашої корпоративної культури. Ми вже активно розвиваємо принцип "поважай та дій". І так має робити кожен український бізнес, який працює завдяки захисту Сил оборони України", - вважає голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

На Івано-Франківщину із 5-денним туром завітали коштом авіакомпанії 28 учасників ветеранського марш-кидка. Серед них ветерани, які працюють в самій авіакомпанії, а також ветерани із Київщини.

"Для нас ветеранів участь у марш-кидку YOMP - це, в першу чергу, реабілітація. Адже повертатися з фронту у цивільне життя - дуже важко. Потрібно чимало сил та часу для адаптації. Ми приїхали на цей захід з чудовою командою "Українських вертольотів", яка стала для нас справжньою родиною. З ними ми постійно відвідуємо різні заходи. Це перший такий похід на дистанцію у 16 кілометрів у моєму житті, але, впевнений, що не останній. Вдячний усім, хто доєднується до таких моментів відновлення, хто не залишається байдужим до нашої боротьби, хто вірить у нас й у нашу неймовірну силу єдності та братерства", - каже голова Ради ветеранів Бучанського району при Бучанскій ВЦА Сергій Кліщевський.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" і надалі братиме участь в розвитку культури Героїв та підтримуватиме сім’ї загиблих Захисників. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну авіакомпанія уже спрямувала на благодійні проєкти суму в майже 300 млн грн. А вкладається в обороноздатність України ще з 2009 року та підтримує ЗСУ та підрозділи МВС.

