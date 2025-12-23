Інтерфакс-Україна
15:55 23.12.2025

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

Кабінет міністрів дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми.

"Після цього обладнання оперативно передаватиметься операторам електромереж для роботи на місцях. Новий порядок діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення", - додала вона.

