21:40 30.01.2026

Кабмін призначив Краснолуцького заступником міністра економіки і Шугалія - заступником міністра енергетики

Кабінет міністрів призначив Олександра Краснолуцького заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України і Дениса Шугалія - заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у пʼятницю.

В той же час, Краснолуцького звільнено з посади першого заступника голови Державної регуляторної служби України, і тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України на Леоніда Музикуса. 

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7155

