13:13 29.01.2026

Кабмін утворив робочу групу з координації заходів у сфері Шенгенського управління

Кабінет міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань координації заходів у сфері Шенгенського управління.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, передбачено, що основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: сприяння забезпеченню координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері Шенгенського управління; забезпечення організації проведення скринінгу Шенгенського законодавства (оцінки відповідності законодавства України Шенгенському законодавству), підготовки проекту Національної Шенгенської стратегії, розроблення проекту плану дій щодо приєднання України до Шенгенської угоди; підготовка пропозицій стосовно: формування і реалізації державної політики у сфері Шенгенського управління; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань у сфері Шенгенського управління; підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері Шенгенського управління; удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції.

