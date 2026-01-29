Інтерфакс-Україна
13:32 29.01.2026

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Багатоквартирні будинки в Києві, які залишаються без опалення, можуть отримати тепло до 1-2 лютого, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я дуже сподіваюся, що та робота, яка ведеться наразі над відновленням теплових потужностей, приведе до того, що не пізніше 1-2 лютого вже будуть з опаленням ті будинки, які зараз його не мають", - сказав він під час брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в четвер.

За його словами, наразі комунальники проводять досить складну роботу з підготовкою котлів та допоміжного обладнання для можливості відновлення теплозабезпечення.

"У буквальному сенсі слова збирається все з уламків - і котли, і допоміжне обладнання, все в дуже складному стані, але робота, думаю, приведе до того, що опалення повернеться", - зазначив експерт.

Окрім того, як Харченко вважає, що певні складнощі можуть виникнути під час запуску внутрішніх будинкових теплових мереж.

"Там буде ще одне складне завдання – всі ці будинки підключити до тепла і відновити внутрішньобудинкові системи опалення. Це старі будинки, це поганий стан мереж, їх давно ніхто не обслуговував і тепер всі наслідки цього ми, на жаль, вже бачимо", - сказав Харченко.

За інформацією Київміськдержадміністрації, станом на ранок 29 січня у Києві без теплопостачання залишалися 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло було подано ще до 124 будинків.

