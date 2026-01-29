Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Продовжуються судові процеси щодо вимог Державної податкової служби (ДПС) України до ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Південний ГЗК (ПГЗК), Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) про сплату до бюджету 3,7 млрд грн невірно виплачених дивідендів.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі, Південний ГЗК програв в суді донарахування за неправомірне застосування пільгової ставки при виплаті дивідендів акціонерам-нерезидентам та має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

"Це вже третій судовий перегляд, два рішення Верховного Суду на користь держави. Ці послідовні рішення судів на користь держави вкотре підтверджують ефективність антиофшорного закону 2020 року та дієвість інструменту міжнародного обміну інформацією", — написав Гетманцев.

При цьому він відзначив, що лише у 2025 році бюджет додатково отримав понад 2 млрд грн завдяки застосуванню його антиофшорному закону.

"Податківцям хочу подякувати за послідовну позицію у доведенні справи до виграшу. Разом з тим, звертаю увагу на необхідності посилення міжнародного напрямку роботи служби — має надвисокі резерви наповнення бюджету", — резюмував парламентарій.

Разом з тим, агентство "Інтерфакс-України" на час публікації не має документально підтверджених документів суду по цій справі.

Раніше, у січні 2025 року, ДПС повідомляло, що Верховний суд України вдруге підтвердив правомірність позиції ДПС та зобов'язав ПГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

"Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн! Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – зазначила тоді в. о. голови ДПС Леся Карнаух на Facebook-сторінці, додавши, що вимоги ДПС визнані обґрунтованими та законними. При цьому уточнювалось, що донарахована ДПС сума складається з 2,98 млрд грн основного платежу та 0,8 млрд грн штрафів.

У свою чергу пресслужба ПГЗК направляла агентству коментар стосовно рішення Верховного суду України.

"У зазначеній справі Південний ГЗК діяв у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними у період виплати дивідендів у 2017-2019 роках. Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", — пояснювалось у коментарі.

При цьому ПГЗК звернувся до суду до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків у рамках справи №160/11425/25 з касаційною скаргою про визнання протиправними дій, визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. При цьому підприємство разом з касаційною скаргою подало заяву про зупинення дії постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 11 грудня 2025 року у справі №160/11425/25 до закінчення її перегляду у касаційному порядку.

В обґрунтування необхідності зупинення дії судового рішення ПГЗК зазначав, що виконання постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 11 грудня 2025 року до вирішення справи Верховним судом створить загрозу для продовження господарської діяльності товариства. Примусове стягнення коштів фактично унеможливить подальше функціонування платника податків, повністю паралізує виробничу та фінансову діяльність, призведе до неможливості виконання зобов`язань перед контрагентами, працівниками, банками та державою, а також до втрати ділової репутації та ринкових позицій. Зазначено, що у результаті, може призвести то невиправних наслідків у вигляді банкрутства товариства.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своєму засіданні 7 січня 2026 року ухвалив прийняти до розгляду касаційну скаргу та відкрити по ній касаційне провадження. Витребувати з Дніпропетровського окружного адміністративного суду справу №160/11425/25 про визнання протиправними дій, визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

Заяву ПГЗК про зупинення дії постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 11 грудня 2025 року у справі №160/11425/25 задовольнити — зупинити дію постанови цього суду до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

У свою чергу ДПС також звернулось з касаційною скаргою. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановою від 21 січня 2026 року касаційну скаргу Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків залишив без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 червня 2025 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2025 року — без змін. Постанова набрала законної сили з дати її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

ПГЗК також просило зобов`язати Східне міжрегіональне управління ДПС подати до суду звіт про виконання рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 червня 2025 року у частині зобов`язання ДПС відобразити з 1 травня 2025 року в інтегрованій картці платника ПГЗК первинні показники оперативного обліку щодо виключення донарахованих сум, а саме: 4 632 159 325,98 грн, що складаються з: податку на прибуток у розмірі 2 980 084 234,00 грн; застосованої штрафної санкції в розмірі 745 021 059,00 грн; нарахованої пені в сумі 908 613 131,75 грн ПГЗК добивалось зняти з картки зазначені суми як податковий борг.

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду своєю ухвалою від 21 січня 2026 року постановив призначити звіт Східного міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платника податків від 12 січня 2026 року до розгляду на судовому засіданні 27 січня 2026 року. Результати цього розгляду наразі документально не оприлюднені.

ПГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні — концентрату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів із отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого у центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

ПівдГЗК на початок війни контролювався групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, 2018 року вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПівдГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на третій квартал 2025 року, у Zantest Limited перебуває 29,8815% акцій підприємства, у Jetere Limited (обидві – Кіпр, зареєстровані за однією адресою) – 59,7630%.

