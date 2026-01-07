Національна установа розвитку має вирівняти дисбаланс у фінансуванні аграріїв прифронтових регіонів - Гетманцев

Розвиток аграрної галузі упирається у відверту диспропорцію кредитування, вирішити яку повинна Національна установа розвитку (НУР), що розпочала роботу 1 січня та має забезпечити підтримку бізнесу у прифронтових регіонах, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Україна – на другому місці в ЄС за обсягами виробництва зернових із результатом 57,6 млн тонн. Поступаючись лише Франції, ми обходимо такі потужні економіки, як Німеччина та Польща. Втім, це лише одна сторона медалі. За показником врожайності ми наразі 18-ті в Європі, що свідчить про колосальний нереалізований потенціал, який можна розкрити лише через інвестиції та сучасні технології", – написав він у Telegram.

Депутат підкреслив, що розвиток галузі впирається у відверту диспропорцію кредитування.

За його даними, на кінець листопада 2025 року загальний кредитний портфель агросектору зріс до 140,57 млрд грн. Проте лише Київ та область мають кредитний ресурс у 42 млрд грн – це стільки ж, скільки отримують усі 10 прифронтових областей разом взяті.

Гетманцев висловив переконання, що це неприпустимий підхід, оскільки фермери на замінованих територіях під постійними обстрілами роблять значний внесок у забезпечення продовольчої безпеки та експорту врожаю. Зараз їм потрібен капітал на техніку, насіння та добрива.

Голова парламентського комітету нагадав, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала Національна установа розвитку.

"Вона (НУР – ІФ-У) має забезпечити підтримку бізнесу поблизу лінії фронту та вирівняти дисбаланс, який зараз є у кредитуванні прифронтових регіонів", – зауважив Гетманцев і додав, що суспільство чекає на перші результати роботи НУР.