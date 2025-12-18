Інтерфакс-Україна
Економіка
18:46 18.12.2025

Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає відтермінувати обов’язкове запровадження платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців першої групи щонайменше до завершення воєнного стану.

"До початку дії вимог про застосування ФОП 1-ї групи платіжних терміналів залишається лише 14 днів. Вимагаю відтермінувати строки обовʼязкового введення терміналів для найдрібніших ФОПів, щонайменше, до кінця війни. Звернувся особисто до прем’єра (прем’єр-міністера України Юлії Свириденко - ІФ-У)", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

За словами депутата, він отримав позицію виконавчої гілки влади, у якій Міністерство економіки називає недоцільним перенесення термінів встановлення терміналів, що заплановане на 1 січня 2026 року.

Натомість, Гетманцев наголосив, що не поділяє таку позицію відомства, адже Мінекономіки не враховує реальні умови роботи дрібних підприємців. Гетманцев наголосив, що ФОП першої групи займаються простою роздрібною торгівлею, не використовують схеми дроблення бізнесу чи агресивну податкову оптимізацію.

"Для багатьох ФОП 1-ї групи підприємницька діяльність у період війни — це забезпечення власного існування", – додав очільник комітету.

Теги: #свириденко #гетманцев #фоп #термінали

