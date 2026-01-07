Інтерфакс-Україна
Stellantis в Україні у 2025 р дещо скоротив частку на авторинку

У 2025 році автобренди офіційного представника концерну Stellantis в Україні компанії "Пежо Сітроен" Україна" (Peugeot, Citroеn, Opel, DS Automobiles, Jeep), за попередніми даними, дещо зменшили свою частку на ринку нових легкових і легких комерційних автомобілів (LCV) - до 6,83% із 8,6% у 2024 році.

"Сумарна частка брендів Stellantis в Україні 2025 року становила 6,83%", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництві.

Компанія поки не оприлюднювала результатів продажів кожного бренда, але підсумувала попередні результати діяльності у зв'язку з 15-річчям присутності в Україні. Згідно із пресрелізом, стратегічною метою на найближчу перспективу є досягнення 10%-вої частки автомобільного ринку України.

Компанія, зокрема, бачить стратегічний потенціал у поетапному розширенні портфеля брендів, адже наразі представляє в Україні п’ять брендів, тоді як глобальний портфель Stellantis налічує 14 автобрендів.

Крім того в планах компанії локалізації виробництва автомобілів, зокрема через партнерські проєкти, що передбачають переобладнання автомобілів у межах розвитку інклюзивних рішень для забезпечення доступної мобільності.

"У довгостроковій перспективі (до 2035 року) компанія розглядає можливості подальшого розвитку локальної присутності, включно із з потенційними виробничими форматами", - зазначається в пресрелізі.

В компанії нагадали, що напочатку, у 2010 році, в Україні були представлені тільки два бренда Peugeot та Citroёn, які на той час входили до складу автогрупи PSA. Згодом у 2015 році бізнес-процеси та структуру обох брендів об’єднали, а 2019 року портфель брендів було розширено за рахунок Opel та бренду преміальних авто - DS Automobiles.

Після об’єднання у 2021 році PSA та FCA було створено автоконцерн Stellantis, і з 2023 року "Пежо Сітроен Україна" стала офіційним представником бренду Jeep.

Пресслужба нагадує, що 2010 року на бренд Peugeot припадало 1% авторинку України, а частка бренду Citroёn становила 0,5%, тоді як вже 2019 року обидва охопили 6,3% ринку.

Найбільш успішним  для "Пежо Сітроен Україна" став 2021 рік, коли компанія з чотирма брендами мала частку на автомобільному ринку 9,5%.

"Розвиток компанії припав на непрості історичні часи для України: фінансова криза та падіння ринку в 2009-2010 роках, російська окупація та анексія Криму в 2014 році, далі пандемія COVID-19 у 2020 року, повномасштабне російське вторгнення в Україну 2022 року. Усі ці фактори негативно позначались на купівельній спроможності українців та розвитку місцевого автомобільного ринку", - йдеться у пресрелізі.

Компанія зазначає, що наразі бренди Stellantis в Україні представлені близько 80 офіційними дилерськими центрами майже по всій території України, а з 2015 року компанія впроваджує мультибрендовий підхід, за якого один партнер може представляти від двох до п’яти брендів одночасно.

"Протягом повномасштабного вторгнення практично всі дилерські центри продовжували роботу, навіть попри пошкодження інфраструктури. Єдиний виняток – дилер в Херсоні (бренди Peugeot, Citroёn, Opel): після деокупації міста вдалось відновили сервісні послуги, але напрям продажу нових автомобілів все ж залишається призупиненим до стабілізації умов безпеки для персоналу та клієнтів", - зазначає пресслужба.

Одним з важливих напрямків в компанії називають співпрацю з корпоративними клієнтами, зокрема з Міністерством охорони здоров’я: переважна більшість "швидких" в Україні – це автомобілі Peugeot та Citroёn, а у співпраці з Міністерством надзвичайних ситуацій фургони цих брендів використовуються для побудови інкасаторських автомобілів.

Сьогодні майже 50% комерційних автомобілів, які пропонує "Пежо Сітроен Україна", реалізуються у переобладнаному вигляді, зокрема компаніями "Реформ та "Автоспецпром".

Найбільшим в історії компанії став контракт  з "Укрпоштою" (2021 року – ІФ-У) на поставку 1,86 тис. автомобілів для пересувних відділень.

В пресрелізі також нагадується, що з 2022 року українське представництво Stellantis запровадило програму безкоштовного сервісного обслуговування та ремонту автомобілів брендів Peugeot, Citroën та Opel для державних і комунальних установ України.

"На сьогодні опрацьовано близько 30 тис. заявок, близько 6 тис. автомобілів безкоштовно відремонтовано (або проведено техобслуговування), загальна вартість цих робіт становить близько 250 млн грн. Від початку програма стартувала на базі 17 дилерських центрів у 12 регіонах країни, де не велися активні бойові дії. Наразі до програми залучено 33 дилерських центри", - йдеться у повідомленні.

