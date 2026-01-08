Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Національний банк України (НБУ) встановив на 9 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 50,1762 грн/EUR1, за день він послабився на 25 коп. та оновив історичний мінімум другий день поспіль.

Згідно з інформацією Нацбанку, офіційний курс долара США за день також зріс на 27 коп. – до 42,9904 грн/$1, оновивши історичний мінімум четвертий день поспіль.

На міжбанку у другій половині дня курс подолав бар’єр 43 грн/$1: долар котирувався на рівні 43,03-43,06 грн/$1.

На готівковому ринку у четвер долар також перетнув позначку 43 грн/$1, а євро – 50 грн/EUR1.

Минулого року найнижчий рівень курсу гривні було встановлено на 26 листопада – 42,4015 грн/$1, а євро – на 31 грудня, 49,8565 грн за EUR1.