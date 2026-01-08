Інтерфакс-Україна
Економіка
16:31 08.01.2026

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

1 хв читати
Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Національний банк України (НБУ) встановив на 9 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 50,1762 грн/EUR1, за день він послабився на 25 коп. та оновив історичний мінімум другий день поспіль.

Згідно з інформацією Нацбанку, офіційний курс долара США за день також зріс на 27 коп. – до 42,9904 грн/$1, оновивши історичний мінімум четвертий день поспіль.

На міжбанку у другій половині дня курс подолав бар’єр 43 грн/$1: долар котирувався на рівні 43,03-43,06 грн/$1.

На готівковому ринку у четвер долар також перетнув позначку 43 грн/$1, а євро – 50 грн/EUR1.

Минулого року найнижчий рівень курсу гривні було встановлено на 26 листопада – 42,4015 грн/$1, а євро – на 31 грудня, 49,8565 грн за EUR1.

Теги: #євро #курс_валют #долар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 25.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

19:03 05.12.2025
Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

14:03 01.08.2025
Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

15:34 14.07.2025
Долар слабо змінюється до основних світових валют

Долар слабо змінюється до основних світових валют

17:59 01.07.2025
Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

18:12 27.06.2025
Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

21:24 20.06.2025
Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

19:54 20.06.2025
Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

19:07 12.06.2025
Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

21:43 05.06.2025
НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

ВАЖЛИВЕ

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

ОСТАННЄ

Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

НАЛУ підтримує ініціативу уряду щодо нового Трудового кодексу як системну реформу ринку праці

Ринок сільгоспземель 2025 року увійшов у фазу прогнозованої динаміки - Мінекономіки

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Кабмін погодив призначення Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена

Stellantis в Україні у 2025 р дещо скоротив частку на авторинку

США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30-50 млн барелів

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА