Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 29.01.2026

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

2 хв читати
H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у першому кварталі 2026р, повідомляється у річному звіті зі сталого розвитку H&M Hennes & Mauritz AB.

Згідно звіту, H&M Group завершила 2025 фінансовий рік із помірним зростанням продажів і суттєвим покращенням прибутковості. За фінансовий рік чистий обсяг продажів зріс на 2% в місцевих валютах, при цьому кількість магазинів на кінець фінансового року зменшилася на 4% до 4101 магазинів. У перерахунку на шведські крони чистий обсяг продажів групи H&M склав 228 285 млн шведських крон (234 478 млн шв.крон за 2024).

"Завдяки посиленій клієнтській пропозиції, ефективному контролю витрат і підвищенню продуктивності управління товарними запасами ми продовжуємо робити важливі кроки до досягнення всіх наших довгострокових цілей, навіть у складних умовах", - зазначає генеральний директор H&M Group Даніель Ервер.

Паралельно H&M продовжує рухатися до своїх цілей у сфері сталого розвитку, зокрема скорочення викидів у ланцюгу постачання. У 2026 році група планує й надалі інвестувати в омніканальну модель, логістику та клієнтський досвід, зберігаючи фокус на довгостроковому зростанні. Зокрема, вже в першому кварталі 2026 року H&M запустить онлайн-магазин в Україні.

Оптимізація портфоліо магазинів продовжується шляхом відкриття, закриття та реконструкції магазинів. На 2026 рік планується відкрити у світі близько 80 нових магазинів, тим часом, близько 160 магазинів планується закрити. Більшість відкриттів будуть на ринках, що розвиваються. Парагвай стане новим ринком H&M у 2026 році, а H&M також відкриє свій перший магазин на Мальті за франшизою у першій половині 2026 року.

Теги: #магазин #онлайн #hm

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 28.01.2026
Під час обстрілу Херсона знищено магазин Andre Tan

Під час обстрілу Херсона знищено магазин Andre Tan

14:37 21.01.2026
Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

10:29 16.01.2026
Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

17:12 14.01.2026
Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

12:36 09.01.2026
Нацрада зареєструвала як онлайн-медіа телеграм-канали "Труха Україна", ФК "Металіст" та Instagram Мілевського

Нацрада зареєструвала як онлайн-медіа телеграм-канали "Труха Україна", ФК "Металіст" та Instagram Мілевського

20:30 07.01.2026
JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

12:11 16.12.2025
Від сировини до сервісу: як цифровізація трансформує модель українського експорту

Від сировини до сервісу: як цифровізація трансформує модель українського експорту

19:03 15.12.2025
Львівський бренд одягу "Авіація Галичини" відкрив перший магазин в Лондоні

Львівський бренд одягу "Авіація Галичини" відкрив перший магазин в Лондоні

15:39 28.11.2025
EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

11:18 10.11.2025
Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

ОСТАННЄ

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА