H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у першому кварталі 2026р, повідомляється у річному звіті зі сталого розвитку H&M Hennes & Mauritz AB.

Згідно звіту, H&M Group завершила 2025 фінансовий рік із помірним зростанням продажів і суттєвим покращенням прибутковості. За фінансовий рік чистий обсяг продажів зріс на 2% в місцевих валютах, при цьому кількість магазинів на кінець фінансового року зменшилася на 4% до 4101 магазинів. У перерахунку на шведські крони чистий обсяг продажів групи H&M склав 228 285 млн шведських крон (234 478 млн шв.крон за 2024).

"Завдяки посиленій клієнтській пропозиції, ефективному контролю витрат і підвищенню продуктивності управління товарними запасами ми продовжуємо робити важливі кроки до досягнення всіх наших довгострокових цілей, навіть у складних умовах", - зазначає генеральний директор H&M Group Даніель Ервер.

Паралельно H&M продовжує рухатися до своїх цілей у сфері сталого розвитку, зокрема скорочення викидів у ланцюгу постачання. У 2026 році група планує й надалі інвестувати в омніканальну модель, логістику та клієнтський досвід, зберігаючи фокус на довгостроковому зростанні. Зокрема, вже в першому кварталі 2026 року H&M запустить онлайн-магазин в Україні.

Оптимізація портфоліо магазинів продовжується шляхом відкриття, закриття та реконструкції магазинів. На 2026 рік планується відкрити у світі близько 80 нових магазинів, тим часом, близько 160 магазинів планується закрити. Більшість відкриттів будуть на ринках, що розвиваються. Парагвай стане новим ринком H&M у 2026 році, а H&M також відкриє свій перший магазин на Мальті за франшизою у першій половині 2026 року.