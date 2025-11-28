Інтерфакс-Україна
15:39 28.11.2025

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

Мережа магазинів EVA 28 листопада відкрила перший у Дніпрі магазин формату  EVA Beauty (просп. Дмитра Яворницького, 55), він став четвертим магазином елітного формату в мережі, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми прагнемо, щоб наші гості отримували цілісний емоційний досвід. Формат побудований навколо краси, що виходить за межі традиційного розуміння індустрії, навколо ідеї натхнення та самовираження. А мистецтво – універсальна мова цих цінностей", – прокоментувала директорка бізнес-напряму EVA Beauty Василина Петлицька, яку цитує пресслужба.

Торговий зал нового магазину оформлено ілюстраціями художниці Кріс Цвенгер. Доповнюють інтер’єр картини сучасної української художниці Notuko (Наталки Брічук). Український бренд 13PERFUMES створив до відкриття магазину спеціальну версію парфуму Mad About You, використавши картину Notuko у дизайні упаковки.

У торговому залі площею 453 кв. м представлено близько 20 тис. товарів (засоби для догляду за обличчям і тілом; професійні продукти для волосся та стайлінгу;  декоративна косметика, парфумерія, дерматокосметика, трендові корейські продукти; б’юті-гаджети). Серед брендів – L’Oreal Professionnel, Kerastase, TIGI, Alfaparf, Collistar, Payot, Arnaud Paris, CosDeBaha, Skin1004, Baylis & Harding, Le Sultan De Saba, Maison Maїssa, Freevola, Artdeco та інші. У Дніпрі вперше представлені Redken (професійні засоби для фарбування та догляду за волоссям), а також парфуми від Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker та Birholz.

Особливий акцент у EVA Beauty зроблено на сервісах тестування та індивідуального підбору засобів. У магазині можна протестувати все – від зубних щіток до популярних гаджетів Dyson. За допомогою спеціаліста на сучасному апараті визначити тип і потреби шкіри та волосся. Завдяки парфумерному квізу обрати аромат, який відповідає вподобанням. Засоби декоративної косметики можна протестувати фізично, приміряти віртуально за допомогою AR-дзеркала VISUAL by EVA або підібрати з візажистом, отримавши експрес-макіяж. Для клієнтів, що купують подарунки, передбачена зона безкоштовного пакування, а для відвідувачів з дітьми – розважальний куточок.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2025 року мережа налічувала 1109 магазинів, що працюють.

За даними YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

За підсумками 3кв 2025 року чистий дохід "Руш" збільшився на 18,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 22,916 млрд грн. Чистий прибуток знизився на 14,7% - до 1,7 млрд грн.

Теги: #магазин #eva #дніпро

