У Дніпрі нічним ударом РФ пошкоджені 9 багатоповерхівок, понад 50 тис людей без світла – мер

Фото: https://t.me/borys_filatovv

Через нічний російський удар по Дніпру понад 50 тисяч людей залишилися без світла, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в суботу.

"Міські служби разом з енергетиками роблять все можливе, аби скоріше повернути електрику в будинки", - написав Філатов в Телеграм.

За його словами, загалом є пошкодження 9 багатоповерхових житлових будинків, у яких вибито близько 400 вікон. Понівечено також гаражі та автівки.

"Кількість постраждалих, на щастя, не збільшувалася", - додав Філатов.