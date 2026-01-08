Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:16 08.01.2026

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав місту Дніпро партію енергообладнання – генератори, зарядні станції та буржуйки для обігріву населення після масованих російських обстрілів критичної інфраструктури.

"Зараз трагедія у прифронтовому Дніпрі. Після російських обстрілів по цивільних об’єктах і критичній енергетичній інфраструктурі місто опинилося в тотальному блекауті. У багатьох немає світла, води, водовідведення. Холод і темрява посеред зими", – написав політик у Facebook в четвер ввечері. 

За його словами, команда Фонду Порошенка працювала безперервно, щоб знайти генератори та джерела безперебійного живлення.

"Ми передаємо туди зарядні станції, буржуйки та генератори. Щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони й повербанки й просто трохи відійти від шоку", – зазначив він.

Від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом Фонду Порошенка є підтримка Збройних сил України, на яку спрямовано 7,5 млрд грн. Водночас, за словами політика, у випадках гуманітарних криз команда надає допомогу й цивільному населенню.

"Так було в листопаді 2022 року, коли ми вже за тиждень після визволення Херсону привезли туди генератори, джерела струму, буржуйки, тепло і світло. Києву ми передавали генератори для водоканалу, Чернігову – для лікарень. Сьогодні — це Дніпро. Бо Україна єдина", – наголосив Порошенко.

Теги: #дніпро #порошенко #допомога #фонд_порошенка #європейська_солідарність

