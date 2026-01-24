Інтерфакс-Україна
Події
15:15 24.01.2026

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником компанії Roshen, повідомив, що російські окупанти завдали удару по кондитерському цеху підприємства в ніч на суботу двічі, внаслідок чого загинула працівниця.

"Під час нічної атаки серйозно постраждала кондитерська фабрика "Рошен". Нелюди вдарили в одну точку двічі. Внаслідок атаки загинула працівниця підприємства, багато потерпілих, серед них двоє тяжких. Йдеться не про військову базу і не про стратегічний об’єкт. Йдеться про цивільну фабрику. Про робоче місце. Про людину, яка не мала гинути", – написав Порошенко у Facebook.

При цьому він не уточнив, скільки саме людей загалом постраждало на фабриці.

Політик переконаний, що РФ таким чином намагається створити гуманітарну катастрофу в Україні. "І відповідь може бути лише одна: посилювати Збройні Сили України, зокрема ППО. Не красти на оборонці, а зміцнювати її. Давати армії більше зброї. Захищати небо. І берегти людей. Бо люди — це найбільша цінність", – наголосив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і двоє людей постраждали внаслідок влучання у виробничу будівлю компанії Roshen в Голосієвському районі Києва під час ракетно-дронової атаки російських окупантів по Києву в ніч на суботу. Усього в Києві одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував фото пошкодженої під час нічної атаки виробничої будівлі фабрики Roshen в Києві, яка виходить фасадом на вулицю. В одному з корпусів фабрики зруйнований верхній поверх, в інших вибиті вікна. Будівля, яка зазнала руйнувань – сусідня з корпусом, на даху якого змонтований логотип компанії.

Також Гончаренко, а пізніше співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомляли про "багатьох" поранених, не уточнивши, скільки саме.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п'ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.

