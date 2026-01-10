Інтерфакс-Україна
Події
14:15 10.01.2026

Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

Лідерка партії "Європейська солідарність" у Київській міській раді, голова комісії міськради з питань охорони здоровʼя, сімʼї, соціальної та ветеранської політики Марина Порошенко повідомила, що медичні заклади столиці готові до роботи в умовах енергетичної кризи.

"Ці дні надзвичайно важкі для нашої столиці: російські атаки по енергетичній інфраструктурі спричинили масштабні знеструмлення та перебої з опаленням і водопостачанням у багатьох районах Києва… Хочу вас запевнити: лікарні столиці працюють у повному режимі і готові допомогти кожному, хто цього потребує. Незважаючи на складнощі з енергопостачанням, для медичних закладів застосовані всі можливі заходи для їхньої безперебійної роботи", – написала Порошенко у Facebook в суботу.

За її словами, у Києві розгорнуті мобільні пересувні котельні, які вже підключені до медичних закладів столиці - від клінічних лікарень до пологових будинків і дитячих центрів. Це дає змогу підтримувати комфортну температуру навіть у тих районах, де тимчасово немає стаціонарного теплопостачання.

"Лікарі та медичний персонал працюють безперервно — вони поряд із вами, готові надавати допомогу. Енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7, щоб повернути тепло, світло і воду. Міські служби роблять усе можливе, щоб медичні установи були забезпечені автономними джерелами тепла та могли надавати допомогу щохвилини. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся щодо доступу до медичної допомоги — система працює, лікарні забезпечені, а медики — на своєму місці", – написала Порошенко.

Теги: #київ #марина_порошенко #європейська_солідарність #медзаклади #знеструмлення

