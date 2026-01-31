Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввів додаткові санкції проти іранських посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів, а також проти криптовалютних бірж, пов’язаних із фінансуванням Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).

"Серед посадовців, що підпадають під санкції сьогодні, — Ескандар Момені Калагарі — міністр внутрішніх справ Ірану, який контролює криваві Сили правопорядку Ісламської Республіки Іран (LEF), ключову структуру, відповідальну за загибель тисяч мирних протестувальників", - йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Також санкції накладені на Маджіда Хадемі, Горбана Мохаммада Валізаде, Хоссейна Заре Камалі, Хаміда Дамгані та Мехді Хаджіана, які контролюють структури IRGC та LEF у різних провінціях Ірану.

OFAC окремо ввів санкції проти іранського бізнесмена Бабака Мортези Занджані, який раніше привласнив мільярди доларів доходів від продажу нафти і використовував кошти для фінансування проектів IRGC. Вперше санкції накладені також на дві криптобіржі, пов’язані із Занджані — Zedcex Exchange та Zedxion Exchange, які обробляли великі обсяги коштів, пов’язаних із IRGC.

"Замість того, щоб будувати процвітаючий Іран, режим обрав розтрату залишків нафтяних доходів країни на розробку ядерної зброї, ракети та терористичні проксі по всьому світу", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

OFAC наголошує, що санкції застосовуються для обмеження фінансових можливостей режиму та сприяння позитивним змінам, а порушення санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0375