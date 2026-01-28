Посадовцям КМДА повідомлено про підозру в розтраті 4,5 млн грн на ремонті вул. Кирилівської

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Київської міської державної адміністрації (КМДА) та керівникам комунальних підприємств – їх підозрюють у розтраті під час ремонту вул. Кирилівської у Києві 4,5 млн грн, повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури міста Києва чинним та колишній посадовцям КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей, вчиненій у складі організованої групи", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у середу.

Встановлено, що до виконання ремонту вул. Кирилівської, що у Подільському районі Києва, згідно з документами, залучались працівники комунальних підприємств з інших районів, яким одночасно нараховували заробітну плату за основним місцем роботи (де вони фактично були відсутні), та за роботу у Подільському районі.

Попри це, з травня до листопада 2024 року відповідним працівникам нарахували та сплатили понад 3,1 млн грн заробітної плати. Керівники КП підписували та затверджували такі табелі, підтверджуючи недостовірні відомості та надаючи їм офіційного статусу.

Крім того, встановлено завищення обсягів використаного асфальтобетону на 276 тон, а також його якість була нижча. Тут сума збитків становить майже 1,4 млн грн.

Підозри у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК) вручено колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальнику одного з управлінь Департаменту транспортної інфраструктури, в.о. начальника ШЕУ Подільського району, головному інженеру ШЕУ Подільського району.