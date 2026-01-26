Інтерфакс-Україна
Події
15:02 26.01.2026

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему незаконного постачання української продукції до РФ в обхід санкційних обмежень, трьом службовим особам підприємства повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Службові особи одного з підприємств Київської області організували продаж оптових партій вітчизняних електромеханічних пристроїв для потреб ворожого промислового виробника", - інформує відомство.

За даними прокуратури, йдеться про обладнання, яке використовується у системах автоматизації та безпеки і має критичне значення для функціонування державного сектору економіки країни-агресора.

Слідство встановило, що починаючи з серпня 2022 року по січень 2023 український виробник, попри чинні обмеження, систематично постачав таку продукцію російському підприємству, яке співпрацює з урядовими структурами РФ.

"Для маскування незаконного експорту використовували багаторівневу логістичну схему. Українську продукцію оформлювали на фіктивне підприємство, зареєстроване на території Близького Сходу. Надалі вантаж транзитом через країни Європейського Союзу потрапляв до рф", - пояснюють у відомстві.

За попередніми даними, за такою схемою до РФ переправили кілька партій електромеханічних пристроїв на загальну суму близько 9 млн грн.

Згідно з повідомленням, схему було викрито та зупинено у січні 2023. Після проведення розслідування трьом службовим особам підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #прокуратура #підозра #київщина

