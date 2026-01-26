Інтерфакс-Україна
Події
16:49 26.01.2026

Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

Асоціація операторів критичної інфраструктури України (АОКІ) закликала уряд невідкладно компенсувати теплопостачальним підприємствам понад 60 млрд грн різниці в тарифах та заборонити відкриття виконавчих проваджень і примусове стягнення коштів за позовами постачальників природного газу та електроенергії в умовах воєнного стану.

"Професіоналізм працівників теплокомуненерго (ТКЕ) у Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Одеській, Чернігівській областях та інших регіонах межують із героїчними надзусиллями та є прикладом стійкості та мужності для всього світу", - говориться у відповідному зверненні Асоціації на ім'я прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у понеділок.

Водночас, як зазначили в АОКІ, теплопостачальні підприємства наразі перебувають на межі системного фінансового колапсу, наслідком якого неминуче стане повне припинення послуг теплопостачання.

Як стверджують в Асоціації, судові позови з боку НАК "Нафтогаз України" проти теплопостачальних підприємств набули загрозливого масового характеру. Наразі позови подано щонайменше до підприємств у 55 громадах по всій Україні, зокрема в регіонах із критичною ситуацією з енерго- та теплозабезпеченням - у Київській, Харківській та інших областях. Уже заблоковані рахунки понад 50 підприємств, ще десяткам компаній арешт рахунків загрожує вже найближчим часом.

"Теплопостачальні підприємства наголошують на готовності в повному обсязі розрахуватися за спожитий природний газ, однак підкреслюють, що це стане можливо лише за умови виконання державою власних зобов’язань, а саме компенсації різниці в тарифах", - говориться у зверненні.

В АОКІ стверджують, що з початку повномасштабної війни тарифи на тепло для населення зафіксовані на рівні 2021 року, тоді як витрати теплопостачальних підприємств зросли щонайменше у два–три рази, У результаті тарифи покривають у середньому близько 60% фактичних витрат, а для окремих підприємств лише близько 34%. Станом на кінець 2025 року заборгованість з компенсації різниці в тарифах сягнула 60 млрд грн.

Як наголошують в Асоціації, за поточних умов блокування рахунків теплопостачальних підприємств фактично паралізує їхню операційну діяльність, унеможливлює своєчасне фінансування аварійно-відновлювальних робіт і ліквідацію наслідків погодних катаклізмів, а також виплату заробітної плати працівникам і сплату податків та зборів. Податкова заборгованість неминуче призведе до втрати підприємствами ТКЕ статусу об’єктів критичної інфраструктури та скасування бронювання персоналу.

"Такий недалекоглядний підхід до функціонування теплопостачальних підприємств створює системні ризики для зупинки теплопостачання десятків мільйонів українців і може мати незворотні наслідки для функціонування сотень територіальних громад та міст-мільйонників", - наголошується в зверненні.

Асоціація операторів критичної інфраструктури України (АОКІ) - єдина в Україні громадська галузева організація, що консолідує підприємства різних форм власності з усіх регіонів країни та з різних секторів, зокрема тепло-, водо-, електропостачання. Асоціація об’єднує операторів, які безпосередньо відповідають за роботу систем життєзабезпечення Львова, Києва, Житомира, Вінниці, Черкас, Чернівців та інших регіонів.

Теги: #аокі #тке

