У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

У Житомирі повністю зруйновано житловий будинок, бомба потрапила до теплокомуненерго, повідомив мер Сергій Сухомлин.

"Повністю зруйновано житловий будинок. Одна людина поранена. Бомба потрапила до нашого підприємства "теплокомуненерго" (Житомиртеплокомуненерго – ІФ). Поки немає підтвердження щодо постраждалих. Воно фактично забезпечує теплом 30% міста", - сказав він у відеозверненні.

Джерело: https://t.me/znua_live/24661