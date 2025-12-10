Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

Фото: Нацполіція

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили спробу окупантів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону Житомира.

"Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. За матеріалами справи, школярка отримала "пропозицію" від куратора з рф прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у середу.

Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією окупантів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру. Як повідомляє Національна поліція України, агенти РФ мали намір обманом заманити туди конкретних жертв та здійснити детонацію.

"Дівчина розповіла правоохоронцям про задуми ворога. Тож поліцейські обмежили доступ до потенційно небезпечної території та знайшли вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Житомирщини знешкодили його за допомогою контрольованого підриву", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Служба безпеки України продовжує закликати молодь повідомляти про будь-які спроби ворожих вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника".