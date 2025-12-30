Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Росія не хоче референдуму, і надавати безпеку для його проведення, тому буде постійно знаходити причини, щоби не було припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, ми повинні зрозуміти, що Росія не хоче ніякого референдуму. І це абсолютно зрозуміло. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку. Сіс-фаєр (cease-fire або припинення вогню – ІФ-У) для людей до того, поки не буде вирішено якісь питання. Я вважаю, що допоки будуть знаходити вони причини... Тобто вони будуть їх знаходити постійно, щоб не було припинення вогню", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.