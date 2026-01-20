Інтерфакс-Україна
Події
02:49 20.01.2026

У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

1 хв читати

У одному з районів Києва виникла пожежа на території складських приміщень внаслідок ворожої атаки, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі пожежа на території складських приміщень", - написав він у телеграмі.

Служби слідують, додав Ткаченко.

Тим часом, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2218

https://t.me/vitaliy_klitschko/6027

Теги: #київ #пожежа #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:53 20.01.2026
02:53 20.01.2026
Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

02:24 20.01.2026
02:24 20.01.2026
Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

00:52 20.01.2026
Ворог двічі вдарив по Запоріжжю

Ворог двічі вдарив по Запоріжжю

17:45 19.01.2026
17:45 19.01.2026
Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

17:15 19.01.2026
17:15 19.01.2026
Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

15:33 19.01.2026
15:33 19.01.2026
Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

13:45 19.01.2026
13:45 19.01.2026
Мережа центрів ментального здоров'я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

13:03 19.01.2026
13:03 19.01.2026
Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту

Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту

07:36 19.01.2026
07:36 19.01.2026
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

23:51 18.01.2026
23:51 18.01.2026
Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

ВАЖЛИВЕ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ОСТАННЄ

Чергові атаки на Київ свідчать про небажання Путіна до миру - Моббс

МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

З початку доби відбулося 135 боєзіткнень на фронті - Генштаб

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військкоматі ініціювали службову перевірку

Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

Свириденко доручила перевірити соцзаклади на наявність електроенергії, пального для генераторів і харчування

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

