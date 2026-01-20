У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

У одному з районів Києва виникла пожежа на території складських приміщень внаслідок ворожої атаки, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі пожежа на території складських приміщень", - написав він у телеграмі.

Служби слідують, додав Ткаченко.

Тим часом, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки.

