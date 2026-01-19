Інтерфакс-Україна
Події
17:45 19.01.2026

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

1 хв читати

Пожежа, що спалахнула в торговому центрі найбільшого міста Пакистану, забрала життя щонайменше 21 людини, повідомляє в понеділок агентство France Press.

"Загалом було знайдено 21 тіло", – повідомив AFP Хасан Хан, речник служби екстреної допомоги Rescue 1122 Sindh. "Пошукові операції триватимуть", – додав він.

Серед загиблих є 25-річний рятувальник, повідомив Хан, а щонайменше 30 поранених госпіталізовано.

Вищий поліцейський чиновник південного району Карачі, Саїд Асад Раза, повідомив AFP, що поліція має "список із 60 зниклих безвісти осіб".

Урядовий комітет розпочав розслідування, але причини пожежі поки що не встановлені.

У триповерховому торговому центрі було розташовано щонайменше 1 200 магазинів, які пропонували широкий асортимент товарів і були відомі своїми весільними товарами та предметами інтер’єру.

Теги: #пакистан #пожежа #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 19.01.2026
Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

08:42 19.01.2026
В Іспанії внаслідок аварії поїздів загинула щонайменше 21 людина

В Іспанії внаслідок аварії поїздів загинула щонайменше 21 людина

21:15 17.01.2026
Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

03:09 17.01.2026
Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

08:09 13.01.2026
Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

08:08 13.01.2026
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

01:59 13.01.2026
У передмісті Харкова вже двоє загиблих

У передмісті Харкова вже двоє загиблих

00:28 13.01.2026
Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

18:52 12.01.2026
2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

18:26 11.01.2026
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА