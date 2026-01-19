Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Пожежа, що спалахнула в торговому центрі найбільшого міста Пакистану, забрала життя щонайменше 21 людини, повідомляє в понеділок агентство France Press.

"Загалом було знайдено 21 тіло", – повідомив AFP Хасан Хан, речник служби екстреної допомоги Rescue 1122 Sindh. "Пошукові операції триватимуть", – додав він.

Серед загиблих є 25-річний рятувальник, повідомив Хан, а щонайменше 30 поранених госпіталізовано.

Вищий поліцейський чиновник південного району Карачі, Саїд Асад Раза, повідомив AFP, що поліція має "список із 60 зниклих безвісти осіб".

Урядовий комітет розпочав розслідування, але причини пожежі поки що не встановлені.

У триповерховому торговому центрі було розташовано щонайменше 1 200 магазинів, які пропонували широкий асортимент товарів і були відомі своїми весільними товарами та предметами інтер’єру.