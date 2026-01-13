Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

Російська армія вдарила по передмістю Харкова, в області фіксується велика кількість ворожих безпілотників, виникла пожежа.

"Останні удари також зафіксовані в найближчому передмісті. Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БПЛА", - написав в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Очільник ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог наніс удари за межами міста.

"За попередньою інформацією, спалахнула пожежа", - написав

Синєгубов додав, що більш детальна інформація зʼясовується.

