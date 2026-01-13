00:28 13.01.2026
Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа
Російська армія вдарила по передмістю Харкова, в області фіксується велика кількість ворожих безпілотників, виникла пожежа.
"Останні удари також зафіксовані в найближчому передмісті. Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БПЛА", - написав в телеграмі мер міста Ігор Терехов.
Очільник ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог наніс удари за межами міста.
"За попередньою інформацією, спалахнула пожежа", - написав
Синєгубов додав, що більш детальна інформація зʼясовується.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3365
https://t.me/synegubov/19509