Інтерфакс-Україна
Події
00:28 13.01.2026

Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

1 хв читати

Російська армія вдарила по передмістю Харкова, в області фіксується велика кількість ворожих безпілотників, виникла пожежа.

"Останні удари також зафіксовані в найближчому передмісті. Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БПЛА", - написав в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Очільник ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог наніс удари за межами міста.

"За попередньою інформацією, спалахнула пожежа", - написав

Синєгубов додав, що більш детальна інформація зʼясовується.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3365

https://t.me/synegubov/19509

Теги: #харків #удар #пожежа

