Росія спрямувала БПЛА на тепловоз у Запоріжжі, постраждалих немає

Фото: Мінрозвитку громад

Ворожий БПЛА зранку 2 лютого атакував тепловоз, що перебував на станції у Запоріжжі, постраждалих немає, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті, люди не постраждали", - написало Мінрозвитку в Телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що АТ "Укрзалізниця" ліквідовує наслідки обстрілів та продовжує забезпечувати роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

Окремо "Укрзалізниця" в Телеграм-каналі повідомила, що станом на 2 лютого моніторингові групи продовжують контроль загроз у Запоріжжі, зокрема залишається альтернатива з підвезенням автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

Пасажирам, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, слід орієнтуватись на вказівки залізничної бригади та вокзальників у Дніпрі, додали в УЗ.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, спробуємо точково "прорватися" поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе", - пояснили в "Укрзалізниці".