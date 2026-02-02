Інтерфакс-Україна
10:31 02.02.2026

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Буковини, в результаті дій якого держава витратила майже 20 млн грн на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання, повідомили Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора.

"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Управління ДСНС України в Чернівецькій області, який за попередньою змовою із забудовниками організував придбання службових квартир, непридатних для проживання", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у понеділок.

За даними слідства, у 2023 році посадовець очолив конкурсну комісію з відбору житла, яке планували передати працівникам ДСНС за особливі здобутки під час служби. Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов. Втім, замість добросовісного конкурсу він домовився з двома забудовниками, фактично обійшовши тендерну процедуру та створивши удавану конкуренцію для визначення заздалегідь визначених "переможців".

У результаті за два роки Управління придбало сім квартир, на що витратили майже 20 млн грн бюджетних коштів. Після отримання житла співробітники ДСНС з’ясували, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих — навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть ані заселитися, ані зробити ремонт, ані продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.

Як встановили слідчі, фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це, на актах приймання-передачі та інших фінансових документах стояв підпис голови конкурсної комісії.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, в результаті дій посадовця держава витратила майже 20 млн грн на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання. Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу Служба безпеки України в Чернівецькій області.

