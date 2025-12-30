Інтерфакс-Україна
11:33 30.12.2025

Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський вручив дев’ять сертифікатів на отримання квартир рідним загиблих воїнів та одинадцять – особисто Героям України, повідомляє пресслужба президента.

"Ми продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності нашим військовим, вдячності нашим Героям України, які проявили себе надзвичайно у захисті нашої держави, у захисті наших позицій, у захисті нашого суверенітету, у захисті наших людей. Україна – це держава, що відбулася завдяки сміливості саме українців", – сказав Зеленський.

Він також закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя заради Батьківщини.

"Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для того, щоб сказати вам дякуємо", – додав президент.

Сертифікати були вручені військовослужбовцям Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління ДСНС України.

