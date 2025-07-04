Інтерфакс-Україна
Економіка
18:08 04.07.2025

Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

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Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

Ціни на квартири в Одесі показали найбільше зростання на первинному ринку житла України в першому півріччі 2025 року – до $1130/кв. м, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом торік, повідомили у пресслужбі порталу нерухомості "ЛУН" агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно аналітичним даним "ЛУН", до п’ятірки міст, де ціни на новобудови виросли найбільше у січні-березні 2025 року, увійшли також Миколаїв (+8%, до $700/кв. м), Тернопіль (+7%, до $740/кв. м), Чернігів (+7%, до $750/кв. м) та Луцьк (+7%, до $930/кв. м). 

На початок липня найдорожчим містом за ціною квадратного метра залишається Львів ($1370/ кв. м), де ціна в червні-2025 зросла в середньому на 2% порівняно з червнем-2024 та на 5% з початку року. У Львівській області ціни виросли на 10% та 6% відповідно, до $890/кв. м.

Квартири у новобудовах Києва додали у ціні 3% порівняно з червнем-2024 та 2% від початку року та сягнули $1290/ кв. м. У Київській області ціни виросли на 8% з початку року, до $820/кв. м.

Івано-Франківськ показав зростання на 10% у червні-2025 до червня-2024 та 3% за півроку, сягнувши $850/кв. м. При цьому в Івано-Франківській області квартири в новобудовах подорожчали тут на 19%, за півроку – на 9%, до $880/кв. м.

"ЛУН" зазначає, що у Дніпрі ціни на новобудови майже не змінилися рік до року: "плюс" 1% у червні-2025 до червня-2024, але "мінус" 1% до січня-2025 – до $1070/кв. м. Аналогічна ситуація склалася у Харкові: "мінус" 5% до червня-2024 та "плюс" 5% до січня-2025 – $660/кв.

Теги: #одеса #ціни #лун #квартири

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