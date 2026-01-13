Інтерфакс-Україна
Економіка
16:47 13.01.2026

Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

У 2025 році в Україні було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп треба різко нарощувати, вважає кандидат на посаду першого віце-прем’єр-міністра-міністра енергетики Денис Шмигаль.

"Стійкість – це також розбудова децентралізованої генерації, робимо ставку й на це. Минулого року було введено в експлуатацію 762 МВт нової газової генерації. Динаміка позитивна, але темп треба різко підняти через дерегуляцію, спрощення механізмів підключення до мереж і залучення інвестицій", – сказав Шмигаль під час виступу в парламенті перед голосуванням за призначення у вівторок.

За його словами, мета уряду та Міненерго – сформувати модель, де розподілена генерація буде покривати локальні потреби і давати резерв на випадок аварій.

Шмигаль наголосив, що РФ продовжить атаки, тому він бачить своїм завданням на посаді розширювати проєкт зі встановлення РЕБ та систем ППО за участю енергопідприємств, продовжувати будівництво захисту енергетики.

 

Теги: #шмигаль #енергетика

