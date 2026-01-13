Інтерфакс-Україна
Події
14:19 13.01.2026

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді перед звільненням з посади закликав народних депутатів підтримати законопроєкт щодо мотиваційних контрактів для військових.

"Фронт насамперед тримають наші люди, українське військо. Тому український воїн має залишатись в центрі всіх політик і рішень. Дуже важливо, що ми нарешті почали конкретне обговорення питання чітких термінів служби ", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Міністерство оборони розробило нові контракти для усіх військовослужбовців з чіткими термінами, з додатковою винагородою та відстрочкою від мобілізації після завершення контракту.

"Тепер слово за парламентом. Закликаю народних депутатів підтримати законопроєкт, який поданий урядом України", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, законопроєкт №14283 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби та надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 8 грудня 2025 року.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про військовий обовʼязок і військову службу". Зміни пропонують надати можливість укладати або переукладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за призовом з числа резервістів, а також для тих, хто вже перебуває на військовій службі за контрактом. Законопроєкт передбачає можливість прийняття на військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками військовослужбовців з інших видів служби та військовозобовʼязаних. Крім того, законопроєкт пропонує встановити строки контрактів під час особливого періоду у межах від одного до пʼяти років, з можливістю переукладати наступний контракт строком від 1 до 10 років. Зміни до закону також дають можливість перекладення контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками з випускниками закладів фахової передвищої та вищої військової освіти.

Крім того, проєкт передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" , які надають громадянам України, що проходили військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками та були звільнені після закінчення строку його дії, право на відстрочку від призову протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби за контрактом.

Уряд пропонує розширити коло суб’єктів, які здійснюють перевірку підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Згідно з законопроєктом, таку перевірку мають здійснювати не лише територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але й Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ розвідувальних органів України.

