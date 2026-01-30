Інтерфакс-Україна
17:53 30.01.2026

Україна закликала призупинити членство РФ у Раді керуючих МАГАТЕ – Міненерго

Україна порушила питання призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Держава, що навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі агентства", – наголосив він під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке скликали на запит України.

За словами очільника Міненерго, РФ системно та цілеспрямовано атакує електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських АЕС, чим підриває один із семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ.

Окрему увагу під час засідання було приділено ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

Українська сторона закликала держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з російською компанією в усіх можливих сферах. Також під час засідання було ініційовано зміни до статуту агентства з метою обмеження прав держави-агресора.

"Настав час запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку", – зазначив Шмигаль..

На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ було оголошено 49 заяв щодо засудження дій РФ - 45 від держав-членів та чотири колективні. Держави-члени підтвердили повну підтримку зусиллям агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та захищеності в Україні.

