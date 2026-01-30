Інтерфакс-Україна
Події
14:53 30.01.2026

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ планує запросити на своє найближче засідання главу Міністерства енергетики та його заступників.

Про це йшлося на засіданні енергокомітету в п’ятницю, яке транслювалося онлайн.

"План такий: щоб міністр енергетики прийшов і познайомив нас зі всіма заступниками. Ми його знаємо, а треба познайомитися і з заступниками. І треба зробити це вживу, а не онлайн", –  зазначив голова енергокомітету Андрій Герус.

За його словами, є також ідея провести спільне засідання з мером Києва Віталієм Кличком.

"Єдине – від мерії поступив меседж, що вони зараз дуже зайняті. Попросили тиждень, щоб завершити запуск тепла. А потім разом проаналізуємо, що треба змінити, що зробити, аби наступної зими ризики були меншими", – сказав Герус.

Він додав, що з командою Міненерго можна було б зустрітися на найближчому засіданні під час пленарного тижня у середу (11 лютого – ЕР), а в четвер зробити виїзну зустріч з мерією Києва на одному з столичних об’єктів.

Герус також підтримав пропозицію зустрітися на комітеті з новою наглядовою радою НАЕК "Енергоатом", формування якої було завершено 28 січня.

Наразі заступниками глави Міненерго є Артем Некрасов, Микола Колісник, Олександр В’язовченко, які обійняли ці посади до призначення міністром Дениса Шмигаля 14 січня, а також призначені вже при ньому Валентина Москаленко та Анатолій Куцевол. Також в Міненерго є новий держсекретар, яким став Максим Малашкін, який обіймав відповідну посаду в Міноборони.

Джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ, близькі до Міненерго, зазначають, що ще мають бути нові призначення. Зокрема, Колісника, якого начебто планують перевести в НАК "Нафтогаз України",  може замінити  ексголова Держгеонадр Роман Опімах. Крім того, ще планується призначити на посаду заступника міністра з цифровізації, але поки достеменно невідомо, на чиє місце він претендує.

