14:32 30.01.2026

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва спільно з СБУ викрили та повідомили про підозру заступнику директора Департаменту – начальнику управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.

"Встановлено, що перебуваючи на посаді, чоловік умисно не вніс до декларації про майновий стан за 2024 рік інформацію про наявність у нього корпоративних прав підприємства зі статутним капіталом у 4 млн грн, що здійснює господарську діяльність у республіці Польща", - інформує Київська міська прокуратура в телеграм-каналі в п'ятницю.

Дії посадовця кваліфіковано як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За інформацією прокуратури столиці, на цей час підозрюваний вже звільнений з посади.

Теги: #прокуратура #підозра #кмда

