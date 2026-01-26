Інтерфакс-Україна
Події
18:13 26.01.2026

Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА


Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА

Рух поїздів Святошинсько-Броварською (М1, "червона") лінією столичного метрополітену здійснюється у напрямку центру здійснюється зі ст.м. "Академмістечко" лише до ст.м. "Берестейська", повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У напрямку центру міста рух поїздів "червоною" лінією здійснюється зі ст.м. "Академмістечко" до ст.м. "Берестейська". Із центру міста поїзди курсують між станціями "Арсенальна" — "Академмістечко", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

Рух обмежено через повітряну тривогу, що триває понад три години.

Теги: #кмда #метрополитен

